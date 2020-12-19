تلقى محمد أحمد حسين نهاري التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى مدير مركز التميز لأنظمة المبيعات في سابك.ويعتبر نهاري من الكفاءات المميزة في البرمجيات، بدأ حياته العملية كمصمم برمجيات في وزارة الخدمة المدنية ليشارك في تطوير منصة جدارةثم انتقل للعمل بشركة سابك ليصقل خبرته في برمجيات سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.يذكر أن نهاري خريج جامعة جازان وحصل على الماجستير في علوم الحاسب الآلي وهندسة البرمجيات من جامعة نيوهيفن بالولايات المتحدة الأمريكية.