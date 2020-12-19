انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الخطاط بقسم الإعلانات في الصحيفة سابقاً الزميل عبدالرحمن يوسف بابكر.ويتقبل العزاء في منزل الأسره الكائن بالسودان في الشكابة شاع الدين جنوب مدينه ود مدني ولاية الجزيرة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته. «إنّا لله وإنّا إليه راجعون».