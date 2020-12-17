في ختام منافسات رالي حائل الدولي، كرم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، شركة المراعي لرعايتها للرالي الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة السياحة.

وتأتي مشاركة المراعي في رعاية هذا الحدث الرياضي الكبير لأكثر من 10 أعوام على التوالي بجانب مشاركة عددٍ من الجهات الرسمية المحلية كوزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والجهات الحكومية الداعمة بمنطقة حائل لما تحظى به هذه البطولة من اهتمامٍ دولي، خصوصا بعد دخول الرالي ضمن راليات باها الصحراوية الدولية.

وقال رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي عبدالله ناصر العتيبي: «إنّ رعايتنا السنوية لرالي حائل منذ انطلاقته في عام 2007 تؤكد إيمان المراعي بأهمية الرياضة في التأسيس لحياة صحية في مجتمعنا، فنحن حريصون في المراعي على أن تدعم رسائلنا ومنتجاتنا نظام حياة صحي في كل يوم، ولا شك أن الرياضة ركن أساسي في تحقيق هذه المعادلة».

وترعى «المراعي» العديد من النشاطات الرياضية مثل بطولة الفروسية وبطولة المراعي للغولف في منتجع نوفا، وبطولة اليوم الوطني للجولف في نادي ديراب، وكذلك البطولات الدورية للإسكواش والتايكوندو وكرة الريشة.