استقبل آل الفتيني التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء، في وفاة مساعد مدير مكتب التعليم وسط جدة سابقاً محمود عبده فتيني، إثر مرض ألم به، ودفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، عقب الصلاة عليه في جامع الثنيان بجدة.والفقيد شقيق كل من: محمد نور، إبراهيم، محمد علي، أحمد، مصطفى، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور عبدالله فتيني، ووالد فارس ونادر من منسوبي ميناء جدة الإسلامي، وعامر، وعمر.ويتقبل العزاء في منزل شقيقه مصطفى الكائن في حي النعيم بجدة.