انتقل إلى رحمة الله تعالى، محمود بن عبدالله آل سلطان. والفقيد شقيق الدكتور عبداللطيف وهشام، ووالد المهندس عبدالعزيز، وخالد، وسعود.ووالد زوجة رئيس الطيران المدني سابقا عبدالله الرحيمي، وجد زوجة نائب وزير الثقافة حامد فايز، وخال الإعلامي فهد بن حمد المعيبد.«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».