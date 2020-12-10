نظّمت الملحقية الثقافية في أستراليا حفلاً لتكريم رؤساء الأندية الطلابية ونائباتهم بمناسبة اختتام أنشطة الأندية لدورة عام 2020.

وثمَّن الملحق الثقافي بأستراليا د.هشام خداوردي، الجهود التي بذلها رؤساء الأندية ونائباتهم والفرق العاملة معهم في هذه الدورة، كما أشادَ بالأنشطة والفعاليات العلمية والأكاديمية والثقافية التي نظمتها الأندية، وكذلك مشاركاتها في الفعاليات الأسترالية، مشيرا إلى أن هذا يدعم دورالملحقية في تعزيز التبادل الثقافي والعلمي والأكاديمي بين السعودية وأستراليا.

من جهته، قال مشاري الحارثي (أحد رؤساء الأندية الطلابية) إن أندية الطلاب السعوديين في أستراليا قامت خلال هذه الدورة بعمل استثنائي بسبب جائحة كورونا، حيث عكفت منذ بداية الجائحة على التواصل مع المبتعثين ومرافقيهم للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدة لهم، كما تضمنت برامج وأنشطة هذه الدورة العديد من المبادرات التثقيفية والتوعوية حول وباء كورونا، إضافة إلى العديد من الندوات والمسابقات والملتقيات العلمية الإسفيرية.

وأبان الحارثي أن الأندية نفذت خطة الأنشطة الرئيسية حسب التعليمات والاحترازات المعمول بها في كل الولايات والمُدُن الأسترالية، وكان من أبرزها تنظيم العديد من البرامج والأنشطة في عدّة مُدن أسترالية.