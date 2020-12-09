يكرّم أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز صباح غد (الخميس) 400 متطوع ومتطوعة أسهموا مع أمانة وبلديات المنطقة في تحسين المشهد الحضري وزراعة 1200 شتلة في عدد من الشوارع والمنتزهات.

وأوضح أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط لـ«عكاظ» أن التكريم يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي والسعودي للتطوع، وتدشين أسبوع التطوع البلدي بمشاركة أكثر من (400) متطوع على مستوى مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، مشيراً إلى إسهام المتطوعين برسم صور قيادات الوطن على جداريات في الشوارع الرئيسة، وتزيين مواقع بالخطوط والعبارات الوطنية والصور التراثية التي تعكس هوية وثقافة المنطقة، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين.

وثمن السواط لفتة أمير المنطقة بتكريم الفرق التطوعية المشاركة في تنفيذ الفعاليات، مؤكداً استمرار تنفيذ الفعاليات في كافة المدن والمحافظات، وإبراز جهودهم والتسويق الإعلامي لأعمالهم التطوعية، وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال التطوع، من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية اللازمة.