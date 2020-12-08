انتقل إلى رحمة الله تعالى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقا الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة بقيع الغرقد غدا (الأربعاء)، في المدينة المنورة. والفقيد شقيق فيصل، محمد وعابدين، رحمهم الله، وابن خال كبير مستشاري وزير البترول سابقا الدكتور محمد الصبان.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.