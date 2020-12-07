تمكن أطباء الأشعة التداخلية والجراحة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إنقاذ مريض يعاني من نزيف شديد نتيجة ورم في الأمعاء الدقيقة.

وتم استقبال المريض كحالة إنقاذ حياة من أحد المستشفيات الطرفية وجرى على الفور إسعافه بسبع وحدات دم وصفائح دموية وتنويمه بوحدة العناية المركزة.

وأظهرت النتائج والفحوصات ومنها الأشعة المقطعية وجود ورم في الأمعاء ونزيف نشط في الأمعاء الدقيقة والغليظة تم على إثره نقل المريض إلى وحدة الأشعة التداخلية وضخ جلطة صناعية في الشرايين المغذية للورم.

وتمكن الفريق الطبي من إيقاف النزيف بعد استقرار حالة المريض وثبات نسبة الهيموجلوبين تم عمل استئصال للورم بالكامل عن طريق المنظار الجراحي.

وقد غادر المريض المستشفى في اليوم الثالث بعد العملية وهو بصحة جيدة.