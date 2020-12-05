نجح المواطن سالم الشراري من مركز النبك أبو قصر التابع لمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف في تجربة زراعة الشاي والأرز والفستق والزعفران.

وأوضح الشراري لـ«عكاظ» أن فكرة زراعة الأرز الشاي والفستق والزعفران كانت تراوده منذ فترة طويلة، وأضاف أنه نظراً لما تتميز به أراضي المنطقة بالزراعة على مستوى المملكة من خصوبة وجودة أراضيها الزراعية، ووفرة المياه الجوفية ونجاح زراعة المحاصيل الزراعية والنخيل والزيتون، وجميع أنواع الخضار والفواكه، كان ذلك السبب الأهم والدافع الأول في التجربة التي نجحت ولله الحمد وبدأ الإنتاج.

وأضاف: نجحت التجربة وتم الإعلان عن نجاحها لتحفيز همم المزارعين لأن هذه الزراعة تحتاج الى عناية واهتمام خاص. وأكد أن الإنتاج من الأرز حوالى ١٠٠ كيلو في بداية الإنتاج، وأشار إلى أنه بدأ بتوسيع الأحواض للزراعة المستقبلية.

‏‫