احتفلت سلطنة عمان في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، بالعيد الوطني المجيد والذي يصادف هذا العام الذكرى الخمسين لنهضتها المباركة.

ويواصل أبناء الشعب العماني بكل عزم وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم.

وتحل هذه الذكرى الوطنية هذا العام والعمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-.

وبهذه المناسبة، يتشرف نائب القنصل العام لسلطنة عمان في جدة المستشار سيف بن سعيد العامري، برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وإلى الشعب العماني الأبي، وينتهز هذه المناسبة ليتقدم ببالغ الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم، على التقدير والاحترام النابعين من الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين.