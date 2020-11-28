شاركت إدارة مركز الطب الشرعي بالرياض لأول مرة الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

وأوضح مدير إدارة مركز الطب الشرعي بالرياض الدكتور نايف الجهني أن المشاركة تأتي تعزيزاً للمكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال، وضمان حقوقهم في كافة الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

وأضاف الجهني أن الركن الذي خصصته الإدارة للاحتفاء بيوم الطفل يأتي في إطار سعي العاملين بإدارة مركز الطب الشرعي بالرياض لبث ثقافة حقوق الطفل، وإكساب الطفل عددا من المهارات الإبداعية والفنية، وكان لهذه المشاركة دور في تمهيد الطريق لتكريس حضور الطفل وثقافة الطفل لدى الكثير من الجهات، في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، شاكرا ومثمنا ما تجده الإدارة من دعم وتشجيع من قبل القيادات الصحية بديوان الوزارة ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وأكد الجهني أهمية تسليط الضوء على العنف الأسري، وضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتجنيب أبنائهم أضرار ذلك.