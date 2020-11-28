انتقل إلى رحمة الله تعالى ناصر بن سعد بن عبدالله بن حشر، أمس (الجمعة)، وصُلي عليه بمسجد القريقري ودُفن في مقابر الصالحية.ويتقبل العزاء اليوم (السبت) في منزل الفقيد بحي الرحاب بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، «إنّا لله وإنّا إليه راجعون».