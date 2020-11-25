كرم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي 4 طلاب مثلوا المملكة في مسابقة أولمبياد البلقان للرياضيات وحققوا ميدالية فضية وبرونزية وشهادة تقدير، وذلك في ختام أولمبياد البلقان للرياضيات BMO 2020، الذي تم تنظيمه في رومانيا عن بُعد، وأُقيم خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2020، ويُعد من أعرق المسابقات عَلى مستوى العالم، إذ حقق حمزة إبراهيم الشيخي ميدالية فضية ومروان محمد الخياط ميدالية برونزية ومعاذ بن أحمد الغامدي شهادة شكر فيما حقق الطالب القاسم سليمي سنقالي الميدالية البرونزية في مسابقة شمال البلطيق للفيزياء 2020. وقال الزائدي إن هذا الإنجاز الوطني العالمي الجديد يُضاف لغيره من إنجازات الوطن الكبيرة التي حققها طلاب التعليم وهو نتاج تعاون مثمر وبناء بين مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، وجسد شراكة فاعلة تنعكس إيجاباً على مجتمع الموهبة والإبداع في المملكة.

يذكر أن أولمبياد البلقان للرياضيات مسابقة سنوية تقام في بداية شهر مايو كل عام، تنظمها دول منطقة البلقان وقبرص، ويسمح بدعوة بعض الدول من خارج هذه المنطقة للمشاركة، وقد انطلقت في العام 1984م، إذ نظمت دورتها الأولى دولة اليونان. وتعتبر مسابقة الرياضيات لدول البلقان من أعرق المسابقات على مستوى العالم، وتكتسب أهميتها من قوة الدول المشاركة ودورها الرائد في تأسيس الأولمبياد الدولي للرياضيات في العام 1957م، وتشارك المملكة سنوياً في هذه المسابقة بدءاً من العام 2010، ولم تتمكن من المشاركة في العام 2013 لتعارض موعدها مع الاستعدادات النهائية للأولمبياد الدولي.