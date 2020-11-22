أثنى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تميز الشاب عبدالعزيز عيد الزميلي الذي جسد شخصية الفارس السعودي والاعتزاز بتراثه الأصيل والتي لاقت انتشاراً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين التي تستضيفها المملكة. جاء ذلك خلال لقاء أمير تبوك أمس (الأحد) الشاب الزميلي في ديوان الإمارة الذي قدم تقريراً عن مشاركته من خلال البوم يحوي العديد من الصور. وأكد أمير تبوك أن تميز أبناء المملكة سجل نجاحه في استضافة قمة العشرين من خلال وجودهم في مختلف القطاعات المنظمة للقمة، مثنياً على جهود الزميلي وزملائه الذين ساهموا بنجاح العمل.وأعرب الخيّال عبدالعزيز الزميلي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على الإشادة والتشجيع غير المستغرب وهي تحفيز لجميع أبناء المنطقة والمملكة لتأكيد تميزهم وحضورهم اللافت على الأصعدة المحلية والقارية.