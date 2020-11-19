بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للزميلة سهى بنت طارق ريري وإخوانها وأسرتها في وفاة والدهم، سائلاً الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة مماثلة، عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.



من جانبهم، عبّر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة ريري، عن شكرهم وتقديرهم العميق لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواساتهما التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله - عز وجل - أن يحفظهما وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة.