قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن فازع اللحياني، بمكتبه، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة ملازم أول؛ متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية وخدمة الوطن.

وشَمِلت الترقية كلًا من: ملازم أول/ ياسر بن علي المطرود، وملازم أول/ عبدالله بن فيصل الحسيني، وملازم أول/ محمد بن مطلع الحربي، وملازم أول/ سعود بن عبدالعزيز المعييف.

من جانبهم، عبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم للثقة التي مُنِحوها؛ مؤكدين أن ترقيتهم تُعَد دافعًا لمواصلة العطاء خدمة لدينهم ثم مليكهم ووطنهم.