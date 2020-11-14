كرم مدير مكتب التعليم بجنوب جدة بخيت بن عيضة الزهراني، قادة المدارس على مبادرتهم الممثلة في توفير أجهزة الاتصال للطلاب المحتاجين، الذين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم «عن بُعد» عبر منصة «مدرستي»، بحضور رئيس وحدة الإشراف سعيد بن محمد الشهري، ورئيس شعبة القيادة المدرسية سعد بن ردة الجدعاني.

وتهدف المبادرة، التي جاءت تحت شعار «لندعم تعليمهم»، إلى مساعدة الطلاب الذين منعتهم ظروفهم المادية من توفير أجهزة الاتصال التي يتلقون من خلالها التعليم في ظل جائحة كورونا.

وأعرب الزهراني عن شكره وتقديره لقادة المدارس على هذه المبادرة، وقال إنها إحياء لروح التكافل والتعاون والشراكة المجتمعية، ومساهمة في إنجاح عملية التعليم عن بُعد التي فرضتها الجائحة.

يذكر أن مدير مكتب التعليم بجنوب جدة قدم مبلغ 10 آلاف ريال دعماً لهذه المبادرة الإنسانية التي أدخلت الفرحة في قلوب الطلاب المستفيدين منها وأسرهم.