أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الوزارة، التي تقام بمقر الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، إذ تستهدف منسوبي الوزارة وفق البروتوكولات الصحية.

وحظيت الحملة فور انطلاقها بإقبال كبير من منسوبي الوزارة، حيث تأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد منسوبيها للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، وتعزيزاً للوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

يذكر أن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وجه بتنفيذ الحملة في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، في إطار التعاون القائم مع وزارة الصحة لتعزيز الوعي الصحي والحث على السلوكيات السليمة للتعامل مع الأوبئة الموسمية.