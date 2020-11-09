برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة «تراحم» المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرج عنهم وأسرهم «تراحم» اتفاقية شراكة مع إحدى مؤسسات التمويل التنموي، ومثّل «تراحم» في توقيع الاتفاقية الأمين العام تركي بن عبدالله البطي.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق برنامج التمويل التأجيري للسيارات المنتهي بالتمليك لمستفيدي اللجنة دون فوائد، ليُمكن مستفيدي «تراحم» من أسر السجناء والمفرج عنهم من العمل من خلال تطبيقات التوصيل والإركاب.

وسيبلغ عدد المستفيدين كمرحلة أولى نحو 125 مستفيدا ومستفيدة، وستعمل «تراحم» بالمساهمة مع المؤسسة لزيادة أعداد المستفيدين خلال السنوات القادمة.

وأكد الأمين العام للجنة «تراحم» تركي بن عبدالله البطي سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، متمنيا أن تسهم في تحقيق التوازن المعيشي للمفرج عنهم وأسرهم من السجناء.

وأوضح البطي أن الإستراتيجية الجديدة لـ«تراحم» أضافت برامج وخدمات مبتكرة للمستفيدين، مُبيناً أن الأمر لم يعد مقتصراً على تقديم الرعاية الأساسية وحسب، بل بتقديم خدمات نوعية تساعدهم في تطوير الذات والاندماج مع المجتمع.