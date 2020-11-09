استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بديوان الإمارة، أبناء الفقيد الشيخ محمد بن محمد البشري، الذين قدموا للسلام عليه، وشكره على ما لمسوه من اهتمام بالغ ومشاعر صادقة أثناء زيارته لمنزلهم وتقديم واجب العزاء في فقيدهم.وأكد الأمير تركي بن طلال، أن ما قدمه الراحل من عطاء وبذل للخير ودعم لكافة المبادرات التي تخدم المجتمع في المنطقة، هي محل اهتمام وتقدير من كافة أبناء منطقة عسير.ووجّه الأمير تركي بن طلال، أمانة منطقة عسير، بإطلاق اسم الشيخ محمد البشري على أحد الطرق بمدينة أبها، منوهاً بمآثر الشيخ البشري التي قدمها عبر عقود من الزمن، باعتباره أحد أبرز رجال الأعمال بالمنطقة، ومن رواد العمل الخيري، ودعم حلقات تحفيظ وتدريس القرآن الكريم، إضافة إلى اهتمامه ببناء المساجد وعمارتها، داعياً المولى عز وجل أن يشمله بواسع مغفرته وأن يتقبل أعماله الخيرة التي قام بها لخدمة الدين والوطن.