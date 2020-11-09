انتقلت إلى رحمة الله تعالى بهيجة بنت إسماعيل المُويس، وذلك إثر مرض ألم بها ولم يمهلها طويلا، ودفنت في مقابر البقيع عقب الصلاة عليها في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.والفقيدة زوجة عبدالله بن حمزه المويس «رحمه الله»، ووالدة مدير إدارة الموارد البشرية في محافظ العُلا فايز، وشقيقة رئيس الرقباء عبدالله «رحمه الله»، ومحمد.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة بالمدينة المنورة، وعلى هاتف (0555615525)، و(0566787966).