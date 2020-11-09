نفذ مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة سليمان الراجحي، حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى البكيرية العام، وذلك بمقر الوحدة الصحية بالجامعة بمشاركة المنسوبين والطلاب.

وشهدت الحملة التي استمرت يومين متتاليين، أركانا توعوية وتثقيفية متنوعة، وتقديم الإرشادات والنصائح حول التبرع.

وتهدف الحملة إلى تأكيد المبادرات التطوعية والإنسانية التي تقدمها الجامعة للمجتمع، والحث على العمل التطوعي الصحي وتنمية روح التطوع بين الطلاب، والمشاركة الفعالة في ظل الحاجات المتزايدة للدم، فضلاً عن نشر الوعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.

وأشاد رئيس الجامعة المكلف أ.د.عبدالرحمن بن محمد المزروع بالتعاون والتجاوب الدائم والمستمر بين الجامعة والقطاعات الحكومية، التي تسهم في خدمة المجتمع والعمل التطوعي، مقدماً الشكر لمستشفى البكيرية العام على تفعيله المبادرات المجتمعية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تعكس مفهوم التكاتف بين أفراد المجتمع، محققاً نشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراده.