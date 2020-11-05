الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل: «الجائزة تؤكد قيمنا الأساسية من خلال إسهامها في إعداد الكفاءات القيادية الطموحة التي تسهم في التقدم الوطني والعالمي».

برعاية نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت الأميرة لولوة الفيصل، وبحضور أهالي الطالبات ونخبة من المجتمع والإعلام افتراضيا عبر منصة يوتيوب، أقامت جامعة عفت الحفل السنوي لجائزة الملكة عفت للطالبة المثالية، وذلك يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020.

وفازت باللقب الطالبة زينة النوري، من قسم علم النفس، كلية عفت للعلوم الإنسانية بجامعة عفت، والتي تم تتويجها من قبل سعادة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، رئيسة الجامعة.

وتخلل الحفل السنوي كلمة رئيسية من سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، إضافة إلى كلمة ضيف الشرف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة الصناعية حسين البنوي، ورئيس مجلس اللجنة الاستشارية لبرنامج «سفيرات عفت» في جامعة عفت، كما ألقت الدكتورة ملك النوري الكلمة الافتتاحية للحفل.

وألقت الطالبة الفائزة كلمة أمام الحضور قالت فيها: «تشرفت اليوم بالفوز بهذا اللقب الذي يحمل معه مسؤولية كبيرة لي بأن أصبح صوت تلميذات جامعة عفت والمتحدثة باسمهن، وبهذه المناسبة أود أن أشكر جامعتي وأستاذاتي اللاتي تعلمت منهن الكثير، واللاتي لولاهن لم أكن سأحظى بهذه الفرصة الثمينة».

ستحظى زينة، الفائزة بجائزة الملكة عفت للطالبة المثالية بالعديد من الامتيازات، وستعمل أيضا كرئيسة لمجلس الشورى للطالبات والذي يعمل مع مجلس الطالبات لتلبية احتياجات طالبات جامعة عفت.

من جهتها، أوضحت رئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، أن الجامعة ملتزمة بتخريج عضوات فاعلات في المجتمع يتمتعن بالمعرفة والقدرة على الابتكار والحس الأخلاقي، وذلك من خلال التركيز على تطوير مهارات الطالبات الاجتماعية والشخصية بتطبيق القيم الأساسية لعفت والتي تنبع من التوجيه الإلهي «إقرأ».

وأضافت الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل: «وهذه الجائزة تؤكد على قيمنا الأساسية من خلال إسهامها في إعداد الكفاءات القيادية الطموحة التي تسهم في التقدم الوطني والعالمي من خلال إثراء مناهجها التعليمية المبدعة بقيم جامعة عفت، في بيئة تشجع ثقافة استقاء المعرفة والمساهمة البحثية والشراكة المجتمعية البناءة».

من جانبه، قال ضيف الشرف حسين بن البنوي في كلمته: «يسعدني كثيراً أن أشارك جامعة عفت مرة أخرى الاحتفال بتكريم بعض من موهوبات بلادي، وأود هنا أن عبر شكري وتقديري للأميرة لولوة الفيصل، التي تضرب لنا جميعاً مثلاً رائعاً من خلال رؤيتها الثاقبة ورعايتها للموهوبات، وتكريسها لنفسها من أجل تمكين المرأة».

يذكر أن برنامج «سفيرات عفت» يهدف إلى تمكين القيادات النسائية الطموحة، وقد تم تأسيس منحة آل البنوي للتنمية الشخصية في جامعة فرانكلين في سويسرا استناداً إلى رؤية المؤسس الشيخ حسين بن البنوي، بهدف تقديم المساعدات المالية للطلبة المتفوقين المحتاجين خلال عملهم كمرشدين لغيرهم من الطلاب الذين يواجهون صعوبات لغوية أو تعليمية أو ثقافية، وعلى ذلك، يتم تبني عدة طالبات مميزات من جامعة عفت سنوياً تحت مظلة هذا البادرة الخيرية.