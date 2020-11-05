بشفاعة أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أنهت اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، قضية قتل في مدينة الدمام إثر خلاف عائلي، بتنازل ولي الدم عن القاتل، تقديراً لشفاعة أمير المنطقة ونائبه.

ويأتي هذا العفو، ثمرةً لجهود اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية، التي تعمل على تعزيز قيمة الصلح، وحل الخلافات بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وترسيخ قيمة العفو وأجرها العظيم عند الله، والأخذ باللين عند الترغيب في ذلك، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لإرساء السلم المجتمعي، والحث على العفو، دون إخلال بأداء الحقوق لأصحابها، وفق ما نص عليه الشرع المطهر والأنظمة القائمة.

وتواصل اللجنة عملها عبر اللجان التنفيذية في المحافظات، والتي تسعى للصلح في قضايا الدماء، والقضايا الأسرية والاجتماعية، والقضايا العمالية والتجارية، وفق ما يرد إليها من الجهات الشريكة.