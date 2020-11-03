انتقل إلى رحمة الله تعالى المحامي حسان محمد شوكت المحاسني (الأحد) الماضي. والفقيد زوج فاطمة بايزيد، ووالد كل من: الدكتورة سوسن، والدكتورة سامية، وريم.ويتقبل العزاء للرجال في فندق بارك حياة قاعة لازورد قاعة (3) وللنساء قاعة (1).«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.