كرم فريق من إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة التطوع الصحي من المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية (نرعاك) عبير قباني، نظير الدور الكبير الذي قامت به المؤسسة خلال جائحة كورونا.وسلمت مشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة محاسن بن حسن شعيب، درع التكريم وشهادة تقدير لقباني، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الإجراءات الاحترازية للتقليل من خطر فايروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، لافتة إلى أن مؤسسة الرعاية الصحية المنزلية عملت جنباً إلى جنب مع المستشفيات كخط دفاع قوي، حيث وفروا المستلزمات الصحية، وبرهنوا على دورهم الوطني الكبير بما قاموا به من عمل مؤسسي رائع وفق أعلى معايير الجودة.من جانبها، عبرت عبير قباني عن سعادتها بالتكريم، وأكدت أن ما قدمته «نرعاك» واجب وطني، يأتي في إطار مسؤوليتها، ويجسد التكاتف الكبير الذي يجمع كل أبناء الوطن السعودي خلف قيادتهم الرشيدة.