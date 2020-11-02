أصدر مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلميه والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قرارا يقضي بتكليف أحمد بن يحيى النجعي مديرا عاما للعلاقات العامة والإعلام بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ويعد النجعي من الكفاءات الإعلامية المميزة، حيث حصل على درجة الماجستير في الإعلام الإلكتروني، وتقلد العديد من المناصب الإدارية والإعلامية في وزارة التعليم، وحصل على العديد من الدورات الإعلامية والإدارية داخل وخارج المملكة.

من جانبه، عبر النجعي عن بالغ شكره وتقديره لمفتي عام المملكة ونائب الرئيس العام للشؤون التنفيذه الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد على الثقة في تكليفه بهذا العمل.