اختتم مصرف الراجحي، بالتعاون مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الحملة التوعوية الخاصة بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي، والذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وتم تنفيذ الحملة من خلال محاضرات توعوية مع التدريب على كيفية الفحص الذاتي للثدي مرتين في مبنى الإدارة العامة للسيدات وفي 22 فرع للسيدات في الرياض والقصيم والأحساء والمدينة وجيزان، إضافة إلى حملة تثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأحد المراكز التجارية.

وشارك في تنفيذ الحملة مجموعة من الجمعيات الخيرية المتخصصة وهي جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء (تفاؤل)، وجمعية بلسم لتأهيل ومساندة أسر مرضى السرطان في بريدة، وجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة، وجمعية زهرة لسرطان الثدي في الرياض.

وأعلن المركز الخليجي لمكافحة السرطان في مستشىفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض أن الحملة حققت أهدافها، حيث بلغ عدد المستفيدات سواء في فروع المصرف أو المولات التجارية 778 سيدة، وبلغ عدد التغريدات والمقاطع التوعوية المرسلة من المصرف والمركز والجمعيات المشاركة 46 تغريدة شاهدها أكثر من 104.500 متابع ومتابعة.

يذكر أن المصرف يحرص سنوياً على المشاركة في الشهر العالمي لسرطان الثدي داخل الفروع وفي الأماكن العامة، حيث تحظى دائماً هذه النوعية من الحملات بإقبال وتفاعل كبير من الموظفات والعميلات؛ لإيمان المصرف بأهمية رفع مستوى الوعي حول المرض وعوامل الخطورة المسببة له، والتأكيد على أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي.