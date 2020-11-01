أقام النادي السعودي بنيوكاسل حفل خريجي العام الدراسي 2020 على شرف الملحق الثقافي السعودي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، وعدد من الضيوف وشركاء النادي السعودي بنيوكاسل، حيث كانت فاتحه الحفل كلمة لرئيس النادي السعودي بمدينة نيوكاسل محمد الزهراني، رحب فيها بجميع الحضور مستعرضا فيها عطاء الوطن، ومجددا الولاء والطاعة للقيادة، وموصيا الخريجين بالإخلاص في العمل ورفع اسم الوطن وتثمين عطائه، وما قدم للمبتعثين من دعم وتحفيز وتشجيع ورعاية.

الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي كانت له كلمة أوصل من خلالها رسالة وطن العطاء وجهود وعطاء ووفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكافة أطياف المجتمع، مؤكداً أن هذا العطاء والوفاء سيعود فوق أرض الوطن قريباً، للمشاركة في بناء ورسم وتحقيق رؤية وطموحات وآمال المملكة، وفي نهاية الكلمة هنأ الملحق الخريجين والخريجات، موضحاً دورهم المستقبلي لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم. الحفل شهد أيضا كلمة نائب مدير العلاقات الدولية بالجامعة Damon Ferries الذي تحدث بإعجاب عن العلاقة الشديدة والوطيدة بين المواطنين السعوديين وقيادتهم الحكيمة، موضحاً أنها المعنى الحقيقي للنجاح، وتمثلت في تميز المبتعث السعودي، وحصوله على أعلى الدرجات العلمية بدعم واضح من القيادة السعودية، وختم مباركاً للخريجين والخريجات العودة إلى وطنهم بعد رحلة كفاح.

الحفل أعدته وأخرجته وقدمت جميع فقراته الموسيقية والفنية والمسرحية مواهب سعودية، ليرسم صورة مشرفة عن مواهب الوطن الفنية والثقافية.