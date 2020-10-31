انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم (السبت)، رجل الأعمال الشيخ محمد بن عبدالله آل صمع بعد صراع طويل مع المرض، إذ أقام الفقيد خلال السنوات الـ7 الماضية في ألمانيا لتلقي العلاج، وعاد قبل أشهر إلى جدة التي ووري جثمانه بها اليوم (السبت).نشأ الراحل في عائلة تجارية، وتلقى تعليمه البدائي في وقت مبكر، وأكمل تعليمه في مدرسة والده وعمه اللذين يعتبران مدرسة متقدمة في الدين والأخلاق، فضلا عن نجاحهما في التجارة.وكان (رحمه الله) حاد الذكاء، دمث الخلق، متحدثاً لبقاً، وذا شخصية قوية، اجتمعت فيه صفات العقل الاقتصادي المدبر لتجارة العائلة والتي بدأ رحلتها بعصامية وذكاء وترجمها إلى نجاحات باهرة بجهوده وجهود إخوانه وأبنائه الـ7: عبدالله، محسن، عادل، علي، حسن، فواز، وحسين. عرف الراحل (رحمه الله) بالأمانة والصدق في جميع تعاملاته وكان محبوباً من الجميع.ويتلقى ذوو الفقيد التعازي على هاتف أبنائه: عادل 0555555037، وعبدالله 0555555331، وعبدالمحسن 0545111115.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء لذوي الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.