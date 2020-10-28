جدد رئيس جامعة الطائف يوسف بن عبده عسيري الدماء في شتى المناصب القيادية بالجامعة، إذ أصدر قرارين أمس بتكليف خالد بن عبدالله السواط وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكيلاً للتخطيط والتنمية.

وكان تجديد الدماء بدأ قبل ثلاثة أشهر بتكليف الدكتور عادل بن عبدالله الظهراني عميداً للكلية الجامعية بتربة، كما أصدر تكليفا للدكتور عبدالله الحميدي الغنامي ليكون رئيسًا لمركز الابتكار وريادة الأعمال، فيما أصدر قبل أيام قراراً بتعيين الدكتورة مشاعل نافع السهلي نائبة مركز الابتكار وريادة الأعمال، وشملت التكليفات الدكتورة خمائل بنت محمد أبو النجا بإشرافها العام على مركز رعاية المستفيدين (تواصل)، وفي وقت سابق تم تكليف الدكتورة جميلة عبدالله لإدارة قناة بودكاست الجامعة الإذاعية، وكان عسيري وجه بتخصيص لجان لاختيار تكليفات العمداء ورؤساء الأقسام.

وأعلن العسيري في وقت سابق خطته المرسومة للوصول بالجامعة للعالمية من خلال جودة البحوث العلمية وغيرها، وكان العسيري تم تكليفه برئاسة جامعة الطائف في ذي القعدة الماضي.