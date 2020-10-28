أنقذ فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الأوعية الدموية، مدينة الملك سعود الطبية، عاملاً خمسينياً، وذلك بعد ارتداد مقذوف مسماري عليه يستعمل في البناء.

وأوضح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة والمشرف على الحالة الدكتور بندر القحطاني أن المصاب الخمسيني كان يستخدم مقذوفاً مسمارياً يستعمل في البناء، وكان موجهاً لإحدى الخرسانات، إلا أنه ارتد على وجه العامل من تحت الوجنة حتى اقترب من الفقرات العنقية العليا والمخ وعلى مشارف شريان حبل الوريد.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أنه تم نقل المريض للعمليات واستخراج المقذوف المسماري البالغ طوله 6 سنتيمترات، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وخرج المريض من المدينة بحالة صحية جيدة.