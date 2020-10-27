انتقل إلى رحمة الله تعالى دحيم سالم الحجيلان التميمي، الذي وافته المنية فجر اليوم (الثلاثاء)، ودفن في مقبرة النسيم عقب الصلاة عليه. والفقيد والد سالم وعبدالله وماجد، وعم وكيل وزارة الإعلام المشرف العام ناصر الحجيلان.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنالله وإنا إليه راجعون.