انتقل إلى رحمة الله تعالى نجم الكوميديا صالح سعيد الزراق عصر اليوم (الثلاثاء)، إثر مرض ألم به، وسيصلى عليه عصر غد (الأربعاء) وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الحائر.ونعى نواف المقيرن في تغريدة الفقيد الزراق قائلا: «اللهم اغفر وارحم عبدك صالح الزراق وتقبله يا رب، أسعدنا الله يرحمه كثيرا في حياته، وعزائي لأهله ومحبيه».من جهته غرد الدكتور سعود المصيبيح قائلا: «رحم الله الفقيد صالح الزراق وأسكنه فسيح جناته، وعظم الله أجركم، فقد رحل صاحب القلب الطيب صديق الجميع والذي كان حضوره في أي مجلس كفيلا بتحويله إلى بهجة وسعادة، كان صديقا للجميع ومنهم أخي سلمان حيث يحضر في اجتماعاتنا الأسرية ويسعدنا، وكان آخر لقاء في رحلة برية قبل أشهر».«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.