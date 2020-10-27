أطلقت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالتعاون مع المركز الصحي بالمطار حملة توعوية بعنوان (الكشف المبكر عن سرطان الثدي) تزامنا مع شهر أكتوبر الذي يعتبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي حول العالم.بدأت الحملة بالتثقيف والتعريف عن المرض وأهمية الكشف المبكر عن الورم، باتباع النصائح والإرشادات الطبية المعتمدة وطرق العلاج والوقاية من هذا الورم.وتعد هذه الحملة الأولى في القطاع واستهدفت منسوبات جوازات المطار، حيث أبدَيْن تفاعلهن وحماسهن وقدمن شكرهن على نشر ثقافة الوعي.