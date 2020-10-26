كرم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الجهات المساندة له في تنفيذ المهمات الميدانية الموكلة له في موسم الحج الاستثنائي 1441، والجهات المساهمة في مبادرات المجلس لمواجهة جائحة كورونا من مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.أقيم الحفل بحضور سعادة الوكيل المساعد لشؤون الحج بوزارة الحج والعمرة فايز البركاتي ونائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من ملاك ومديري عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.