شكرت جامعة الطائف وكيلها السابق للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع الدكتور تركي المنصوري، بعد انتهاء تكليفه اليوم (الأحد)، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مضيفة: «الأثَرُ الطَّيِّبُ يَبْقَى وإِنْ رَحَلَ صَانِعُوه»، متمنية له دوام النجاح والتوفيق.

ويمتلك المنصوري كماً هائلاً من الخبرات وتقلد العديد من المناصب الإدارية، منها أستاذ قسم اللغات الأجنبية 2015، وأستاذ مشارك 2011، وأستاذ مساعد 2007، وشغل منصب وكيل للجامعة منذ 4 أعوام، وقبلها كان عميداً لكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر 2013، وأمين المجلس العلمي 2012-2014، ورئيس قسم اللغات الأجنبية 2009-2013.