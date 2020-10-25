صدر قرار وزير الصحة بتكليف الدكتور فرحان بن فالح الشمري مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة حائل، خلفاً للدكتور حمود الشمري.

والدكتور الشمري الذي صدر قرار تكليفه اليوم مديراً لصحة حائل، عضو هيئة التدريس بكلية التمريض، وعميد كلية التمريض بجامعة حائل، وأحد الكوادر السعودية الطبية التي لعبت دورا رئيسيا في اعتماد كلية التمريض في جامعة حائل ضمن أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ضمن الفئة الأولى بين المنشآت الصحية ولمدة خمسة أعوام من خلال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كما عمل الشمري رئيسا للجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية، وأحد كتاب دار النشر العالمية Elsevier لتحرير وتقييم البحوث الطبية للنشر في المجلات العلمية التابعة لها، وعرف عن الشمري انحيازه الكامل لتدريب وتطوير الممرضين والحرص على حقوقهم الوظيفية والمعنوية.