كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في مكتبه بالإمارة اليوم(الأحد)، رجل الأعمال عبدالله بن إبراهيم الحبيب تقديراً لدعمه لمسيرة العملية التعليمية عن بعد وذلك بتحويل جائزة التفوق العلمي السنوية إلى أجهزة لوحية للطلاب والطالبات المستحقين من تعليم المنطقة، في سبيل استمرار تعليمهم.وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بمواقف الحبيب المشرفة تجاه التعليم والمنطقة بشكل عام سائلاً العلي القدير أن يبارك لهم في ما قدموه وأن يخلف عليهم بالبركة.من جانبه ثمن الحبيب تكريم أمير القصيم، مؤكداً أن ما قدمه يعد واجباً وطنياً، مشيراً إلى أن القصيم أضحت منارة اشعاع بمبادرات نوعية ومتميزة، مشيداً باهتمام التعليم بالطلاب والطالبات وتأمين كل ما يحتاجونه في سبيل تحصيلهم العلمي.