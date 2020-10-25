انتقل إلى رحمة الله تعالى المستشار القانوني العام في شركة زينل للصناعات المحدودة سابقاً وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكابلات عدنان عبدالله ميمني، إذ وافته المنية (الخميس) الماضي. والفقيد شقيق عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ورئيس تحرير سعودي جازيت سابقا السفير عبداللطيف ميمني (رحمه الله) ووالد محمد وعبدالله.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.