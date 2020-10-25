انتقل إلى رحمة الله تعالى طارق سيف من منسوبي الخطوط السعودية سابقا، إثر معاناة مع المرض وصلي عليه ظهر اليوم (الأحد)، ودفن في مقبرة ذهبان. والفقيد والد فيصل، فواز، فهد، فراس وسيف. وشقيق محمد، عدنان (رحمهما الله)، معتوق، فارع، سمير (رحمه الله)، والزميل خالد سيف.ويتقبل العزاء على هاتف (0504627505)، (0595428338).«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي والمواساة للزميل خالد، وذوي الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).