كرم وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق المشاركين في مبادرة تنظيم مهرجان صفري بيشة «متطوعون» بمقر جمعية طلائع، بحضور مدير مكتب البيئة والمياة والزراعة المهندس سالم القرني ومدير جمعية طلائع أحمد بن محمد الغامدي ورئيس مجلس جمعية طلائع الدكتور ظافر الشهراني ومدير التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وأكد وكيل المحافظة أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى المشاركة المجتمعية ونشر التوعية بأهمية الحفاظ على العمل التطوعي، مشيداً بجهود المتطوعين والجهات المشاركة بهذه المبادرة.

بعد ذلك قدم رئيس الجمعية شرحاً مفصلاً عن المبادرة أوضح فيه دورها في التنظيم بكوادر تطوعية ساهمت باحترافية في انسيابية المهرجان، مركزاً هذا العام على فعالية السوق سعياً لتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع الإصابة بفايروس كورونا والعمل على تنظيم أماكن وقوف الباعة وفق الخطة المُعدة من قبل الجهات المختصة لتطبيق الاحترازات الوقائية.

وأضاف أنه تم توجيه الزوار والمتسوقين للأماكن المخصصة للوقوف ليتمكنوا من التسوق بكل يسر وسهولة والعمل على إحصاء عدد السيارات التي ترد لفعالية السوق وكميات التمور التي تُعرض للبيع، إذ بلغت أعداد السيارات 10326، كما بلغت كميات التمور 2461 طنا.

كما ساهمت الجمعية في توزيع 11021 عبوة ماء على المزارعين والزوار من المتسوقين وتوزيع 6434 كمامة تطبيقاً للاحترازات الوقائية التي وجهت بها الجهات الصحية خلال فترة جائحة كورونا، إضافة إلى الأعمال الإنسانية التي قام بها المتطوعون في مساعدة المزارعين والباعة.