اختارت الكلية الأمريكية لأطباء الأسنان في لقاء عقد للمرة الأولى افتراضيا بروفيسورا سعوديا ضمن الحاصلين على زمالة الكلية الأمريكية لأطباء الأسنان، وجاء اسم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبد الغني بن إبراهيم ميره، ضمن قائمة المقبولين من بين آلاف المرشحين لزمالة الكلية الأمريكية لأطباء الأسنان.
وأعرب رئيس الكلية الأمريكية عن فخره بتطابق معايير الترشيح الانتقائية على المرشحين المقبولين للزمالة.
وتأسست هذه الكلية الأمريكية منذ 100 عام ويتم ترشيح القادة البارزين ممن أحدثوا تغييرا في مجال طب الأسنان للحصول على زمالتها. ويعد الدكتور ميره من أطباء الأسنان المتميزين والطموحين ووضع بصمة واضحة في نهضة وتطوير كلية طب الأسنان صاعدا بها نحو الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية، وله إسهامات كبيرة وتقلد مناصب عديدة، وشارك في مؤتمرات ومحافل دولية وترأس لجانا عدة، وتلقى التهاني من الوسط الأكاديمي بهذه المناسبة.
وقاد الدكتور ميره خلال فترة تكليفه بعمادة كلية طب الأسنان، الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني NCAM وعلى الاعتماد الأكاديمي الأمريكي CODA كأول كلية بالعالم تحصل عليه من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت الكلية أيضا على جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وجائزة أفضل كلية في البحث العلمي بمجال العلوم الصحية، وجائزة رئيس الجامعة للخدمة المجتمعية، وجائزة رئيس الجامعة للتميز والإبداع في التعليم الإلكتروني.