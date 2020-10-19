وقاد الدكتور ميره خلال فترة تكليفه بعمادة كلية طب الأسنان، الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني

NCAM

وعلى الاعتماد الأكاديمي

الأمريكي

CODA كأول كلية بالعالم تحصل عليه من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت الكلية أيضا على جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وجائزة أفضل كلية في البحث العلمي بمجال العلوم الصحية، وجائزة رئيس الجامعة للخدمة المجتمعية، وجائزة رئيس الجامعة للتميز والإبداع في التعليم الإلكتروني.