انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجة الزميل سلطان بن بندر، سلوى عبدالمجيد. والفقيدة والدة الدكتور عبدالعزيز الخماش من منسوبي وزارة الصحة، وريان الخماش من منسوبي وزارة الداخلية.وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية تستقبل التعازي على هواتف الزميل سلطان (0506059000)، وعبدالعزيز، (0506723022)، وريان (‭.(050 304 4242«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي للزميل سلطان وزوجته وذويها في فقيدتهم، وتدعو الله أن يتغدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.