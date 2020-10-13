وقع مصرف الراجحي وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة الثلاثاء الماضي اتفاقية دعم وتعاون لمدة عام كامل لرعاية رسومات وإبداعات الأطفال.

وقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي، ومدير الاتصال المؤسسي بالمصرف محمد اليامي، في مقر الجمعية في الرياض.

ويعد برنامج رسومات وإبداعات الأطفال أحد البرامج الرائدة التي تبنتها الجمعية منذ سنوات لاستثمار الأعمال الفنية التي يبدعها الأطفال المعوقون لصالحهم، إذ يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الأطفال المعوقين وتطوير مواهبهم وتقديم الدعم المعنوي لهم من خلال إبراز رسوماتهم على هيئة بطاقة تهان أو تقاويم أو هدايا دعائية إضافة إلى بيع هذه الرسومات للقطاع الخاص ليكون ريعها رافداً لما يقدم لهؤلاء الأطفال من رعاية طبية وتعليمية واجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج هو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها المصرف ويرعاها سنوياً لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا، إذ دأب المصرف منذ نشأته الأولى على دعم ورعاية هذه النوعية من البرامج التي تساعد على دمج هذه الفئات مع أفراد المجتمع وتنشئتهم نشأة سليمة على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي.