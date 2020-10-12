وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بتكريم المواطن علي عباط الختارشي نظير مشاركته المجتمعية وقيامه بترميم منزل شعبي يعود لأحد أفراد جماعته في قرية الباطن بآل ختارش، حيث كان المنزل متهالكا وآيلا للسقوط، وتأثيث منزل الأسرة. وسلم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بمكتبه خطاب الشكر بحضور رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد يحيى الحياني وشيخ قبيلة آل ختارش ناصر محمد أبوعلامة.ونقل محافظ محايل للمواطن شكر أمير المنطقة على ما قام به من مبادرة مجتمعية تهدف إلى التكافل والتعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع.