فجع الزميل الإعلامي رئيس تحرير ومقدم برنامج «معالي المواطن» على شاشة MBC علي العلياني بوفاة والدته زرعة بنت حمدان العلياني التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم (الأربعاء)، ونعى العلياني والدته عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «علمتني الطيب والكرم وعزة النفس والأنفة والشموخ حتى لو ما عندنا شي».

وأشار العلياني إلى أن العزاء سيكون عن طريق الواتساب أو تويتر، حرصاً على السلامة في ظل جائحة كورونا، و«عكاظ» تتقدم بأحر التعازي للزميل العلياني، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.