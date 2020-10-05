انتقلت إلى رحمة الله تعالى فاطمة اليوسف، والفقيدة والدة كل من خالد ومحمد وسند والدكتور يوسف وأستاذ الإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز رئيس تحرير سعودي جازيت سابقاً الدكتور أحمد اليوسف، وصالح، ومنى ومريم وهند وخديجة. ويتقبل العزاء على هاتف الدكتور أحمد (0555606603).«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته «إنالله وإنا إليه راجعون».