الحويطي يباشر عمله رئيساً لبلدية خميس مشيط الناس الاحد 4 أكتوبر 2020 21:56 خالد آل مريّح (أبها) Abowajan@ 60 مشاهدة المهندس محمد الحويطي الحويطي خلال اجتماعه الأول بموظفي بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي الحويطي خلال اجتماعه الأول بموظفي بلدية خميس مشيط -A +A خالد آل مريّح (أبها) Abowajan@ باشر رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الجديد المهندس محمد الحويطي، مهام عمله اليوم رئيساً للبلدية خلفاً للرئيس المكلف السابق سليمان الشهراني. وقام الحويطي بعقد اجتماعات عدة بحضور مساعديه ومديري الإدارات، ومناقشة مواضيع مدرجة في جدول الأعمال.< Previous PageNext Page >