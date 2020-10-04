باشر رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الجديد المهندس محمد الحويطي، مهام عمله اليوم رئيساً للبلدية خلفاً للرئيس المكلف السابق سليمان الشهراني. وقام الحويطي بعقد اجتماعات عدة بحضور مساعديه ومديري الإدارات، ومناقشة مواضيع مدرجة في جدول الأعمال.